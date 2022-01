Sylwia Peretti została okradziona. Podejrzewa kogoś z kręgu swoich znajomych

"Pierwsze oświadczyny były najważniejsze. Łukasz zrobił to w Andrzejki, gdzie była wielka sala, mnóstwo ludzi. I zaraz po Krzysztofie Krawczyku wszedł na scenę i uklęknął przy wszystkich. Oświadczył się, a ja taka twarda zołza zamiast powiedzieć "tak" albo "nie", zaczęłam płakać i nie powiedziałam nic. Następnego dnia Łukasz powiedział, że jestem jego narzeczoną. Powiedziałam, że nie odpowiedziałam "tak, ale mam jeszcze cztery wolne palce. Potraktowaliśmy to jako żart, ale Łukasz oświadczył się kolejny i kolejny raz. Za piątym razem powiedział, że muszę się zgodzić. No i zgodziłam się" – opowiedziała Peretti w wywiadzie dla dziendobry.tvn.pl.