Symbol włamywaczy. Znak, że już się czają

Włamywacze w dużych i średnich miastach często oznaczają wcześniej miejsca, które planują "odwiedzić". Jak rozpoznać, że to właśnie nasze mieszkanie znalazło się na celowniku rabusiów? Odpowiadamy.

Włamywacze nie mają już tak łatwego zadania, jak jeszcze kilka lat temu. Coraz częściej wybieramy porządne drzwi do naszych domów, które wyposażamy w specjalistyczne zamki. Żeby je otworzyć, nawet specjaliści muszą się nieźle natrudzić. Złodzieje mają jednak za to coraz to nowsze sposoby.

Co oznacza taśma naklejona na drzwi?

Włamywacze, zanim zdecydują się na obrabowanie czyjegoś domu, często wcześniej robią odpowiednie rozeznanie. Właśnie dlatego to tak ważne, aby nie wpuszczać nieznajomych na klatkę, a także, by zwracać uwagę na wszystko, co niepokojące.

W tym przypadku znakiem, że w naszym bloku coś się dzieje, jest taśma nalepiona na wizjer od drzwi. Złodzieje często nalepiają ją nie tylko na swoje potencjalne cele, ale również okoliczne mieszkania. W razie hałasu sąsiedzi nie będą w stanie zobaczyć, że tuż pod ich nosem dochodzi do włamania.

W ten sposób rabusie mogą także przekonać się, czyje mieszkanie od dłuższego czasu stoi puste. W końcu widząc, że na naszych drzwiach jest jakaś naklejka, po prostu ją usuniemy. Włamywacze widzą wówczas, że właściciele cały czas są na miejscu.

Jak złodzieje oznaczają domy warte obrabowania?

Mieszkańcy osiedli tworzą w mediach społecznościowych grupy, w których informują sąsiadów o różnych wydarzeniach w ich okolicy. Niestety bardzo często pojawiają się na nich informacje o kradzieżach.

Warto zwrócić uwagę m.in. na "X" narysowany obok lub na naszych drzwiach. Zdaniem mieszkańców niektórych polskich osiedli, złodzieje oznaczają w ten sposób mieszkania, które zamierzają obrabować. Co więcej, włamywacze często mają wybrany konkretny termin włamania.

Warto także podkreślić, że powinniśmy zwracać uwagę na wszystkie nietypowe znaki, które widzimy na swoich drzwiach. Nie mniej ważne są również symbole, które mogą pojawić się na klatce, a nawet bloku. Kiedy dostrzeżemy coś nietypowego, od razu zgłośmy sprawę na policję lub do naszej spółdzielni mieszkaniowej.

