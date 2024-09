Nie chce się z nią pokazywać. Oto co usłyszała od syna

Anna Korcz wraz z partnerem Pawłem Pigoniem wychowuje nastoletniego Janka. Jak się okazuje, chłopak nie chce być kojarzony ze znaną mamą - poprosił nawet, by aktorka nie publikowała jego zdjęć na profilu w mediach społecznościowych. Powodem jest okrutne zachowanie kolegów ze szkoły.

Aktorka podkreśla, że nie wyciągnęła konsekwencji w stosunku do kolegów syna, bo "nie chce ruszać pewnych rzeczy". Liczy, że sprawa z czasem się rozmyje i Jan zazna spokoju.

