Syn Krzysztofa Krawczyka żyje w wielkiej biedzie. Była żona muzyka zabrała głos

Smutne życie Krzysztofa Juniora

Do nieprzyjemnej sytuacji doszło także podczas pogrzebu Krzysztofa Krawczyka. "Uniemożliwiano mi dojście do trumny. Jest mi smutno, delikatnie mówiąc" – wyznał Krzysztof Junior. Wspierać podczas ceremonii miał go podobno Marian Lichtman, który skonfliktował się później z Ewą Krawczyk.