Syn Meghan Markle i księcia Harry’ego już mówi. Wiemy, jakich słów nauczył się mały Archie

Oczy całego świata były zwrócone w stronę Meghan Markle i księcia Harry'ego, gdy ogłosili, że chcą zrezygnować z przywilejów i pełnienia oficjalnych obowiązków członków rodziny królewskiej. Para wyprowadziła się z Wielkiej Brytanii i początkowo przeniosła do Kanady, a potem do słonecznej Kalifornii. To właśnie w Los Angeles wychowują synka, który nauczył się już wypowiadać swoje pierwsze słowa.