Syn Steczkowskiej o pigułce "dzień po". "Dziwne, że chcemy pozwolić dzieciom"

Mówi, co otrzymał od rodziców

Leon Myszkowski opowiedział także co nieco o swoim wychowaniu. Zdradził, że rodzice już od wczesnych lat pokazywali mu, że jeżeli coś chce, musi sobie na to zapracować. Z tego też względu jako 13-latek jeździł na koncerty z mamą, by jej pomagać i zarabiać przy tym własne pieniądze. Inaczej było jednak w przypadku mieszkania.