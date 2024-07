Jak wygląda syn Wander? Gdy się żenił, "wszystkie płakały"

Bogumiła Wander przez wiele lat była związana z Telewizją Polską i choć swoją karierę medialną zakończyła w 2003 roku, do dziś pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek. W ostatnim czasie głośno było o tym, że u Wander zdiagnozowano chorobę Alzheimera.

Prywatnie dziennikarka dwukrotnie wychodziła za mąż. Od 2005 roku jej mężem jest żeglarz Krzysztof Baranowski, wcześniej Wander była związana ze Zbigniewem Żołędziowskim. Owocem tej miłości był urodzony w 1973 roku syn Marek, który co prawda zawodowo nie poszedł w ślady matki i tak zyskał sporą popularność, szczególnie u płci pięknej.

Syn Bogumiły Wander nie zdecydował się na karierę telewizyjną. Jak informowała m.in. Viva! - jest założycielem jednej z czołowych polskich agencji reklamowych. Choć stronił od show-biznesu, od czasu do czasu towarzyszył matce w czasie eventów, czym wzbudził zainteresowanie wśród kobiet.

- Kiedyś zapowiadałyśmy z Krysią Loską koncert w Operze Leśnej. I tam Magda Mołek powiedziała do mnie: "Oj, pani Bogusiu, jak się pani syn Marek żenił, to wszystkie dziewczyny w Warszawie płakały". Jak jej nie lubić? Bardzo ją lubię. Maruś jest przystojny, ma bardzo dobre serce, jest dojrzałym mężczyzną, ma dwójkę dzieci - wspominała Wander w rozmowie z Wirtualną Polską.

