Od lat mierzy się z chorobą. Do sieci trafiło wyjątkowe zdjęcie

Bogumiła Wander i Krzysztof Baranowski poznali się w TVP

- Bywam u niej co tydzień. Ale to są takie jednostronne spotkania, bo ona żyje w innym świecie i nawet nie jestem pewien, czy mnie rozpoznaje. Jest to dla mnie bolesny temat, frustruję się tym, że nic nie mogę zrobić w tej sprawie prócz tego, że ją odwiedzam. Jestem blisko niej i pozostanę blisko - mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową.