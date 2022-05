Synergia – podstawa pielęgnacji skóry

Skóra potrzebuje przemyślanej, holistycznej pielęgnacji. Jeden dobrze dobrany krem na dzień to za mało, by osiągnąć spektakularne efekty i zatrzymać procesy starzeniowe. Kluczem do sukcesu okazuje się synergia – nie tylko zastosowanych substancji aktywnych i rytuałów pielęgnacyjnych, lecz także… stylu życia.