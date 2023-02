Sypia z tysiącami kobiet i zarabia krocie. Żona nie ma nic przeciwko

Uprawiał seks z ponad czterema tysiącami kobiet. Żona o wszystkim wie

Według tego, co powiedział 38-latek, jego żona ma nie być zazdrosna o charakter jego pracy. - Nie muszę zasłaniać przed żoną ekranu telefonu ani go blokować. Czy potrzebuję zdradzać? Mam piękną żonę - mówił Diksa w wywiadzie. Okazuje się zresztą, że to właśnie ona reaguje na zaczepki, jakie otrzymuje mężczyzna w mediach społecznościowych. Na pytanie o to, z iloma kobietami poszedł do łóżka w ramach pracy, odpowiedział, że uprawiał seks z ponad czterema tysiącami aktorek.