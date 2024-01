Szapołowska oszalała na punkcie drapieżnego wzoru. 70-latka stworzyła stylizację w duchu "mob wife aesthetic"

Bojarska-Ferenc zdecydowała się na stylizację, która jedynie nawiązuje do stylistyki "mob wife aesthetic", a nie bezpośrednio stworzyła look w tym duchu, tak jak zrobiła to Szapołowska. To świetna propozycja dla kobiet, które chciałyby trochę poeksperymentować ze swoim codziennym wyglądem, ale nie są jeszcze gotowe na rewolucyjne kroki.