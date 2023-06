"Szczena" chce zmienić swoje życie. Ma konkretny plan

"Szczena" był gwiazdą "Chłopaków do wzięcia"

"Szczena" od dawna nie występuje już w "Chłopakach do wzięcia", jednak widzowie nadal go pamiętają i chętnie śledzą jego losy. Po programie mężczyzna chciał wyjść na prostą i zaczął próbować swoich sił w walkach MMA. Dołączył do freak fightowej federacji Marcina Najmana.