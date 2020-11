Szczere wyznanie aktorki. Barbara Garstka: Od kilku dni pracuję w sklepie meblowym

Z powodu pandemii koronawirusa ucierpiały tysiące ludzi. Wśród nich znalazła się aktorka Barbara Garstka. W czasie protestu środowisk twórczych pod Sejmem wyrzuciła z siebie to, co leżało jej na sercu. – Wykrzyczałam swoje rozczarowanie, gniew, gorycz i sprzeciw na upokarzanie nas. Wiem, że ludzie nie wiedzą, za ile my gramy (200 zł za spektakl w jednym z teatrów) i z czym się borykamy – tłumaczy dziennikarce "Wysokich Obcasów".