"Trochę zbłądziłam". Ewa Kasprzyk pokazała nowy kolor włosów

Mówi się, że luty to miesiąc, który po prostu trzeba przetrwać. To moment zawieszenia, w którym zapowiedź nadchodzącej wiosny bywa trudna do dostrzeżenia za oknem. Ale na głowach gwiazd wiosenne metamorfozy są już widoczne. Jedne wycinają modne grzywki, drugie odważnie skracają włosy. Ale na prawdziwą rewolucję odważyła się Ewa Kasprzyk. Takiego koloru włosów nikt się nie spodziewał.