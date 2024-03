Szczęście na talerzu. To wokół stołu toczy się dobre życie

Przez żołądek do serca? Na pewno! To także najlepsza droga do dobrego samopoczucia i szczęścia – wynika z raportu Maczfit. Stół wzmacnia relacje z najbliższymi, a to, co znajduje się na naszym talerzu może być źródłem nie tylko przyjemności, ale przede wszystkim zdrowia i długowieczności.