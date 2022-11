Szejkini Moza bint Nasser z Kataru. Jedna z najbardziej wpływowych kobiet na świecie

To, co jest pewne, to to, że Moza bint Nasser żyje w nieprawdopodobnym luksusie. Jeśli chodzi jednak o sprawy katarskich kobiet, które nie mają nic do powiedzenia czy taniej siły roboczej, żyjącej w nędzy, Moza bint Nasser milczy. Fakt faktem, odwiedzała obozy dla uchodźców, ale na tym jej zaangażowanie się raczej skończyło. Urodziła też przyszłego władcę, czym spełniła swoją rolę jako żony szejka. Swego czasu porównywano ją nawet do księżnej Diany, lecz podobieństw jest naprawdę niewiele.