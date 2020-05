Szkoły zostaną otwarte już w maju. Wyjaśniamy, kiedy i na jakich zasadach

Szkoły zostaną otwarte już w maju

Należy zaznaczyć, że dotyczy to klas 1-3 szkół podstawowych, w których zostanie uruchomiona opieka dla dzieci. Nie będą to jednak zajęcia lekcyjne, ale takie o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. Ostateczna decyzja o powrocie dzieci do szkół należy do rodziców. Nadal pozostaje możliwość otrzymania zasiłku opiekuńczego.