Szuka miłości w internecie? Postawiła sprawę jasno

Aktorka zdradziła także, co myśli o portalach randkowych. W końcu wiele mówi się o tym, że to właśnie tam można znaleźć miłość. Krystyna Janda nie ukrywa, że ten sposób szukania drugiej połówki jest dla niej co najmniej dziwny. Gwiazda kategorycznie podkreśliła, że tego typu metody zupełnie nie są dla niej.