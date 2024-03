Szukał miłości w "Chłopakach do wzięcia". Teraz jest kobietą

Adam i Alex (dawniej Maciej) pojawili się w "Chłopakach do wzięcia" i od razu wzbudzili sympatię widzów. Mężczyźni, nazwani "bliźniakami z Malborka" liczyli na to, że poprzez udział w programie odnajdą drugie połówki. Alex już tych ładnych parę lat temu był wyjątkowo charakterystyczną postacią. Adam przyznawał, że nie nadąża za bratem i nie do końca rozumie, co się z nim dzieje. Dziś życie Alex wygląda zupełnie inaczej.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"To było trochę szokujące"

Adam przyznawał, że patrzenie na zmiany zachodzące w bracie bliźniaku nie było łatwym zadaniem.

"Najpierw wybrał styl emo, potem pomału zapuszczał włosy, zaczął się zmieniać, ubierać się inaczej i to dla mnie było trochę szokujące… Chłopak, a chciał wyglądać jak dziewczyna" - cytuje wypowiedź Adama z jednego odcinka "Chłopaków" portal Lelum.pl.

Co więcej, sam Alex jeszcze wówczas twierdził, że w znalezieniu miłości wystarczy oryginalny wizerunek. Bohater wspomnianego formatu dziś jest kimś innym. Jego życie zmieniło się diametralnie.

Odważny krok, by czuć się dobrze we własnej skórze

Maciej dziś przedstawia się jako Alexandra Natalie Boykow. Uczestniczka "Chłopaków do wzięcia" zdecydowała się na korektę płci i terapię hormonalną, choć jest to bardzo długotrwały proces. Alex podkreśla, że w 100 proc. czuje się kobietą. Przyznała też, że w międzyczasie zrzuciła 40 kilogramów. Co więcej, kilkukrotnie pojawiła się w telewizji, biorąc udział w innych programach.

Boykow wystąpiła m.in. w "X-Faktorze" a także "Mam talent!" oraz "Sekretach chirurgii". Poprzez udział w ostatnim reality show Alex chciała zyskać możliwość sfeminizowania rysów twarzy. Niestety, jak wyjaśnił wówczas lekarz Krzysztof Potocki, przejście takiej operacji jest możliwe wyłącznie wśród osób, które zakwalifikowały się do korekty płci. Udział w formacie sprawił, że Alex postanowiła się podjąć wspomnianej terapii hormonalnej, która jest pierwszym krokiem do późniejszej korekty.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl