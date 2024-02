Tragiczna sytuacja Szczeny z "Chłopaków do wzięcia". "Nie mamy praktycznie nic"

"Nie mamy praktycznie nic. Byłem w ośrodku dla bezdomnych, teraz czekam obecnie na mieszkanie, musiałem się z ośrodka dla bezdomnych wyprowadzić… Teraz nagrywam dla ludzi jakieś filmiki, zbieram gorsz do grosza. Mamy z Asią jakiś tam pokój, próbujemy go w jakiś tam sposób opłacać... No co do tego doprowadziło? No nic, takie życie, co ja mam więcej mówić" – podsumował nieskładnie Szczena w rozmowie z Lelum.