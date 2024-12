Słyszysz swoje bijące serce, leżąc na poduszce? Lekarz wyjaśnia

Czy zastanawiałeś się, dlaczego słyszysz bicie swojego serca, zazwyczaj leżąc na boku? Jeśli dzieje się tak od czasu do czasu - to całkowicie normalne i nie ma powodu do niepokoju. Pulsujący szum w uszach jest zazwyczaj opisywany jako dźwięk rytmu pracy serca, co nie jest przypadkowe. Jest to wynikiem szybszego niż normalnie przepływu krwi przez żyły i tętnice znajdujące się w pobliżu uszu.