Zaśniesz w dwie minuty. Wojskowa metoda na sen robi furorę

Pierwsze, co musimy zrobić, to wygodnie położyć się na łóżku. Następnie skupiamy się na oddechu, i rozluźniamy całe ciało, aby być w stanie je "wyłączyć". Jak to osiągnąć? Po kolei koncentrujemy swoją uwagę na kolejnych jego częściach, zaczynając od czubka głowy, a następnie kierując się w dół. Cały czas pamiętamy oczywiście o równomiernym, głębokim oddychaniu. Staramy się też skupić na tym, aby nasze myśli nie krążyły wokół codziennych obowiązków. Najlepiej, jeśli wyobrazimy sobie np. odpoczynek w hamaku nad wodą, spokojne pływanie kajakiem po jeziorze. W trakcie tego ćwiczenia powinniśmy... odpłynąć w świat marzeń sennych.