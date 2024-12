Chcesz przespać całą noc? Nie jedz tych produktów przed snem

Oprócz niewskazanych istnieją produkty, które mogą nam pomóc wyregulować organizm przed snem. Rosey Davidson poleca, aby włączyć do diety żywność zawierającą tryptofan, melatoninę i magnez - wspomagają one bowiem odpowiednie hormony, a także trawienie. Wśród zalecanych produktów znalazły się: kiwi, wiśnie, banany, orzechy, herbata rumiankowa, a także owies i mięso z indyka.

