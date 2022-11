Szybki test IQ. Masz siedem sekund na znalezienie psa

Testy na spostrzegawczość ćwiczą twój mózg

Testy na spostrzegawczość to przede wszystkim doskonała forma stymulacji dla naszego mózgu. Tego typu ćwiczenia wymagają od nas wytężenia wzroku w poszukiwaniu konkretnego przedmiotu. Co więcej, szukając zaginionego elementu, musimy również w 100 proc. skupić się na zadaniu. Jest to niejako gimnastyka dla naszego mózgu i pobudzenie tzw. "szarych komórek".