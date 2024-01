Szykuje się gorący trend na 2024. W takiej marynarce pokazała się nawet Wieniawa. Ideał z wyprzedaży

Czy to przypadek, że dwie celebrytki: Pisarek i Wieniawa w tym samym czasie dodały na Instagrama zdjęcia w podobnych stylizacjach? Tego się nie dowiemy, jednak wszystko wskazuje na to, że już na początku stycznia poznałyśmy ten jeden modowy trend, który zostanie z nami na dłużej. Skoro lansują go nawet czołowe polskie gwiazdy, to na pewno już niedługo będzie absolutnym must havem w garderobie każdej Polki.