Jana Shostak pracuje na przejściu granicznym w Medyce. "Szykujemy się na ciężką noc"

- Apelujemy, aby polski rząd przyjechał tu na miejsce, na przejście graniczne w Medyce i zobaczył skalę chaosu i ogromną potrzebę pomocy w organizacji i logistyce. To skandaliczne, że tego nie ma. Świetnie, że uchodźcy mają w Polsce bezpłatną pomoc medyczną, darmowe przejazdy liniami kolejowymi, ale oni o tym nie wiedzą. My, jako wolontariusze staramy się osobom uciekającym przed wojną, tuż po przekroczeniu granicy, przekazać pakiet informacji i dać nadzieję. Robimy to w autokarze, aby dotrzeć z tymi informacjami do jak największej liczby osób – tłumaczy i pokazuje ulotkę, którą każdy Ukrainiec otrzymuje do ręki.