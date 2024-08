Usiadła przy fontannie w asymetrycznej mini. Wyglądała rewelacyjnie

Gwiazda opublikowała właśnie na Instagramie (ponad 10 milionów obserwujących na profilu) zdjęcia, do których zapozowała przy fontannie. Post opatrzyła podpisem "hello august". Już na pierwszy rzut oka widać, że aktorka powitała nowy miesiąc pełna pozytywnej energii . Jednocześnie wszystkim fankom mody podrzuciła inspirację. Z pewnością wiele kobiet będzie chciało zapolować na taki model sukienki.

