Ta choroba rujnuje wakacyjne plany. Dopada podczas urlopu

Urlop kojarzy nam się przede wszystkim z upragnionym odpoczynkiem. Najczęściej chcemy go spędzić w spokoju, wybierając się na wakacje nad morze, w góry bądź za granicę. W tym momencie wszystko może popsuć nam niespodziewana infekcja, ból głowy, mdłości lub ogromne zmęczenie. Dlaczego pojawiają się akurat w tym czasie?

Podkreślając, że jest to rodzaj choroby psychosomatycznej, wytłumaczyła także, jak działa sam mechanizm. Jest on związany z adrenaliną, noradrenaliną i kortyzolem.

Bóle głowy, nadmierne zmęczenie, przeziębienie, bezsenność, nudności, wymioty i inne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, a także bóle mięśni, stany depresyjne, drażliwość i niepokój. To większość objawów, jakie zauważono u osób z "chorobą wypoczynkową". W ekstremalnych sytuacjach może dojść nawet zawału serca i nagłej śmierci - Karōshi.

Czy możemy temu zapobiec? Zdaniem lekarki, do przezwyciężenia "choroby wypoczynkowej" wystarczy zazwyczaj odpoczynek. Objawy, takie jak migrena i nudności powinny ustąpić samoistnie. Czasem potrzebna jest jednak pomoc psychoterapeuty. Jeśli objawy są poważniejsze i zagrażające zdrowiu, należy skonsultować się z lekarzem.

