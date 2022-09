Ta koloryzacja na jesień to hit. Przyciąga spojrzenia jak magnes

Komu pasuje czekoladowo-wiśniowy kolor włosów?

Ten szykowny odcień ciemnego brązu z elementem czerwieni i fioletu pięknie podkreśli jasny odcień skóry. Ponadto spotęguje kolor niebieskiej tęczówki. Kobiety o oliwkowej i opalonej skórze, a także ciemnym odcieniu oczu wcale nie powinny czuć się wykluczone. Aktorka znana z serialu "Tell me lies" - Grace Van Patten - także postawiła na wyraźną metamorfozę farbując włosy odcieniem wiśniowej czekolady. Modna koloryzacja na jesień i zimę to świetna alternatywa dla mocnych i wyraźnych cięć, które podkreślają rysy twarzy, ale też lżejszych i falistych.