Ta mało znana wcierka upora się z przetłuszczającymi włosami

Produktów, których celem jest rozwiązanie problemów nadmiernie przetłuszczających się włosów, jest sporo. Zazwyczaj są to szampony. Nam udało znaleźć się wcierkę, której zadaniem jest uregulowanie produkcji sebum. To produkt marki Bingospa. Wcierkę wmasowuje się codziennie w skórę głowy i pozostawia do wyschnięcia. W jej skład wchodzi piołun – znany sprzymierzeniec naszych włosów, a przede wszystkim skóry głowy. Doskonale ją oczyszcza, reguluje pracę gruczołów łojowych i zapobiega nadprodukcji sebum, dzięki czemu rozwiąże problem przetłuszczających się włosów. Z działania tej wcierki powinny być zadowolone także osoby walczące z łupieżem. Piołun działa bowiem antybakteryjnie, przeciwzapalnie i łagodząco.

Specjalistyczny szampon normalizujący do skóry łojotokowej Pharmaceris H. To szampon do mycia i pielęgnacji włosów z tendencją do przetłuszczania i łojotokowej skóry głowy, skłonną do podrażnień. Ma łagodną, ale skutecznie oczyszczającą formułę z kompleksem z ekstraktu z łopianu i biotyny. Hamuje łojotokowe zapalenie skóry głowy i nadmierną aktywność gruczołów łojowych. Działa antybakteryjnie, łagodzi podrażnienia i świąd skóry. Do tego wygładza, zwiększa elastyczność włosów i wydłuża ich okres świeżości. To wszystko dzięki zawartości witaminy B3, piroktonianu olaminy, soli cynku i protein pszenicznych w składzie.