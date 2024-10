Apteczny hit na zmarszczki. Kupisz w aptece za 12 zł

Maść witaminowa to produkt często pomijany na rzecz drogich kosmetyków czy zabiegów. To duży błąd. Tubka, którą znajdziemy w każdej aptece, kosztuje zaledwie ok. 12 zł i potrafi zdziałać cuda. Jest idealna do stosowania w codziennej pielęgnacji całego ciała. Głównie ceniona jest za działanie regenerujące, intensywnie nawilżające, odżywiające, a także przeciwzmarszczkowe. Poza tym stosowana jest również na otarcia, oparzenia, odmrożenia, czy uszkodzony naskórek.

Maść witaminowa - właściwości

Jej wszechstronne działanie zawdzięczamy witaminom A, E i F. W składzie znajdziemy również panthenol, glicerynę, alkohol stearylowy, ekstrakt z aloesu i inne składniki odżywcze. Jej formuła skoncentrowana jest na naturalnych produktach, bez chemicznych barwników i zapachów. Można stosować ją nawet kilka razy dziennie lub w zależności od potrzeb. Wystarczy wmasować ją w skórę i zaczekać aż się wchłonie.

Maść witaminowa. Dla kogo?

Maść witaminowa świetnie nada się do każdego typu cery. Szczególnie teraz powinna być niezbędnikiem każdej kosmetyczki, ponieważ ochrania przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które panują za oknem, a także pomaga zniwelować ich szkodliwe działanie.

Co więcej, wykazuje ona działanie antyoksydacyjne oraz napinające, przez co zwalcza zmarszczki, a skóra wygląda jak po zabiegu. Do tego całe bogactwo nawilżająco regenerujące sprawia, że wygląda świeżo i promiennie. Dlatego sprawdzi się wśród pań, które walczą z oznakami starzenia się, a także tych, które chcą rozświetlić, ujędrnić i zwiększyć elastyczność swojej skóry.

Może także pozytywnie zadziałać w walce z trądzikiem oraz przebarwieniami i bliznami. Zawarta w niej witamina A szczególnie korzystnie działa na niedoskonałości, które podczas regularnego stosowania mogą się widocznie zmniejszyć.

