Ta stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej robi wrażenie. Założyła sukienkę mini

Małgorzata Kożuchowska wyróżnia się tle polskich gwiazd prostym, ale zawsze nienagannym stylem. Aktorka stawia najczęściej na ponadczasowe, klasyczne fasony, z którymi nie da się zaliczyć modowej wpadki. To właśnie sekret jej zawsze pięknych stylizacji. Jednak nie można powiedzieć, że z tego powodu jej outfity są nudne czy przeciętne. Małgorzata Kożuchowska doskonale wie, co pasuje nie tylko do jej sylwetki i sprawnie przemyca do swojej szafy modowe trendy. Ostatnio wybór padł na sukienkę mini, która wywołała w komentarzach na Instagramie niemałe zatrzęsienie.