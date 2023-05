Ta sukienka będzie przebojem lata. Rosati wygląda w niej zniewalająco

My zwróciliśmy uwagę na nieformalną stylizację, w której Rosati wybrała się na wybrzeże. Chodzi konkretnie o kreację, która wyglądała, jakby została ręcznie wykonana na szydełku . Takie modele biły rekordy popularności już w zeszłym sezonie. I nie chodzi o eksponujące ciało sukienki z siateczki, które wręcz nagminnie noszą m.in. Klaudia El Dursi, Alessandra Ambrosio czy Dua Lipa.

Weronika Rosati zaprezentowała się w jasnobrązowej sukience maxi z ażurowymi wstawkami. Kreacja nie przylegała ściśle do ciała aktorki, ale miękko po nim spływała. Wygoda i swoboda to prawdopodobnie jej główne zalety, pomijając oczywiście zjawiskowy efekt, który zapewnia. To sukienka, która ma szansę stać się najbardziej pożądanym obiektem garderobianym tego lata.