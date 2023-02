Ta torebka jest hitem, ale kosztuje kilka tysięcy. Makijażystka Magda Pieczonka już sobie taką kupiła

Lubiąca luksus Magda Pieczonka zaszalała i wydała na najmodniejszą torebkę sezonu niemałą sumę. Cena, pochodzącego z kolekcji Bottega Veneta, modelu Mini Jodie to 2100 euro, czyli niemal 10 tysięcy złotych. Pojemna hobo, wykonana z miękkiej, plecionej skóry i dekorowana efektownym supłem, to idealny wybór na co dzień.