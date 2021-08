Tabloid podliczył, ile kosztowało wesele Krzysztofa Ibisza. Cena zwala z nóg

Wesele godne gwiazdy

Dzisiaj wyszły na jaw szczegóły wesela celebryckiej pary. Zakochani pobrali się w podwarszawskich Markach. Koszt wynajęcia rustykalnej stodoły to ok. 18 tysięcy złotych. Serwowany były tradycyjne potrawy, ale goście młodych mogli korzystać z stoiska sushi, strefy relaksu i baru. Kolejne koszty to ślub w plenerze, suknia ślubna, garnitur, kamerzysta, fotograf, samochód i obrączki. Koszt całego przyjęcia to wg "Super Expressu" ok. 200 tys. zł.