Tak Agata Duda poznała ulubioną projektantkę. Za wszystkim stał ksiądz

Agatę Dudę i Dorotę Goldpoint zapoznał ksiądz

Dorota Goldpoint jest znana wśród polskich celebrytek, które chętnie sięgają po jej kreacje. Agata Duda dołączyła do grona ubieranych przez projektantkę osobistości kilka lat temu. Okoliczności ich pierwszego spotkania są wprost zaskakujące. Okazuje się, że zapoznał je ze sobą ksiądz. Stało się to, gdy obie panie przebywały w Juracie. Goldpoint przybyła do nadmorskiej miejscowości, aby uratować występ śpiewaczki operowej, Alicji Węgorzewskiej.