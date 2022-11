Niezwykłe spotkanie Agaty Dudy. Pierwsza dama nie kryła wzruszenia

Przyjechali z Energodaru. Tak mówi o nich pierwsza dama

Agata Kornhauser-Duda zauważyła, że w gronie osób przybyłych z Ukrainy znajdują się głównie kobiety oraz dzieci. Wszyscy przyjechali do Krosna, gdyż jest to miasto partnerskie Energodaru. Pierwsza dama złożyła osobiste podziękowania prezydentowi miasta Krosno, a także jego mieszkańcom za to, że zajęli się gośćmi z Ukrainy. Dla przybyłych kobiet znalazły się miejsca pracy, dzieci zaś poszły do tutejszych szkół.