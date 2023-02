Tak Cichopek i Kurzajewski spędzają weekend. Pokazali zdjęcia

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski dokładnie relacjonują na Instagramie wspólnie spędzone chwile. Jeszcze do niedawna publikowali zdjęcia z urlopu w Jordanii. Internetowym fanom chwalili się m.in. wyprawą na pustynię oraz kąpielą błotną w Morzu Martwym. Po powrocie do Polski zakochani rzucili się w wir pracy i powrócili do występów w "Pytaniu na śniadanie". Nie zapomnieli jednak najbliższych. Ostatnio zabrali rodzinę na zimowy spacer.