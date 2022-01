Tak gwiazdor serialu "M jak miłość" powitał Nowy Rok. Tabloid twierdzi, że z partnerem

Kim jest mężczyzna ze zdjęcia?

Okazuje się, że na wspomnianym zdjęciu możemy ujrzeć obok Karola Dondy tancerza i choreografa Patryka Kownackiego. Telewizyjni widzowie mogą kojarzyć go z programów, takich jak "You Can Dance - Nowa Generacja" i "Dance, Dance, Dance". Tuż przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia Kownacki opublikował na swoim profilu na Instagramie fotografię, na której pojawił się właśnie Karol Donda. Mężczyźni spędzali ten wyjątkowy czas w roku z przyjaciółmi. Jak na razie żaden z nich nie potwierdził informacji o głębszej relacji.