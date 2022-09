Tak Lily-Rose Depp wyszła na zakupy. Jej stylizacja to nietypowe połączenie

Lily-Rose Depp postawiła na nietypową stylizację

Ostatnio Lily-Rose Depp została zauważona przez paparazzich na ulicach nowojorskiej dzielnicy SoHo. Młoda aktorka i modelka robiła zakupy i rozkoszowała się kubkiem mrożonej kawy. Na to wyjście wybrała dość nietypową stylizację. 23-latka połączyła bowiem biały top na ramiączkach z liliową spódniczką mini, co wydaje się całkowicie zwyczajnym zestawieniem. Jednak to nogi przyciągały uwagę. Lily-Rose Depp miała na sobie letnie, jasnobrązowe mokasyny, do których dobrała białe skarpetki sięgające daleko za kostki.