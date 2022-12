Tak Marta Żmuda Trzebiatowska przyszła na premierę. Broszka kradnie całą uwagę

Za co świat pokochał francuski szyk? Za to, że doskonale łączy dzień z nocą, miksuje ponadczasową elegancję z trendami, a mat uzupełnia subtelnym połyskiem. Do tego bazuje na spokojnej kolorystyce, przez co wydaje się szczególnie odporny na czas. Marta Żmuda Trzebiatowska to jedna z nielicznych gwiazd, które doskonale wyczuwają tę przestrzeń. Na premierę spektaklu "Halo, tu Bielicka! Czyli jak być Hanką" stworzyła stylizację, której można tylko przyklasnąć.