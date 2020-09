Marta Żmuda Trzebiatowska o początku znajomości z mężem. Kłócili się, aż wióry leciały

Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil Kula są małżeństwem już od pięciu lat. Mają dwoje dzieci, grają u swojego boku w teatrze i serialu, a przy tym bardzo dbają o to, by życie prywatne zostało w przestrzeni ich czterech ścian. Nie oznacza to, że zawsze byli zgodni. Jak przyznaje sama aktorka, na początku znajomości ścierali się tak bardzo, że reżyser wychodził z prób.

Marta Żmuda Trzebiatowska (ONS)