Tak mieszka Andrzej Sołtysik. "Kuchnia to serce domu"

Kobieta pokazywała także ogród, w którym chętnie szaleją razem z ukochanym i synkiem. "Niedawno znajoma powiedziała mi, że cudowną przestrzeń stworzyłam dla Stasia w domu i ogrodzie… i jak patrzę na te zdjęcia ciężko mi się z nią nie zgodzić... zabawki na zewnątrz i w domu, może niektórym zaburzają wystrój, ale dla mnie są dowodem, że dom żyje. I ogród też! Widoczny na zdjęciu stół wodny to niezmiennie nasz hit! Kosz do koszykówki to natomiast jedna z ulubionych zabaw Staszka z rodzicami (lub odwrotnie)" - napisała pod jednym ze zdjęć Patrycja Sołtysik.