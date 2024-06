Tak mieszka Robert Górski. Doczekał się domu na Mazurach

Robert Górski to polski artysta kabaretowy, komik, satyryk, scenarzysta i aktor. Jest znany przede wszystkim jako lider i autor tekstów Kabaretu Moralnego Niepokoju, który współtworzył i z którym odnosił sukcesy od lat 90.

W przeszłości Górski skupiał się głównie na działalności kabaretowej, pisząc skecze m.in. do programu TVN "Maraton uśmiechu", a także monologi i piosenki dla Kabaretu Moralnego Niepokoju. Występował również w licznych programach telewizyjnych i radiowych. W ostatnich latach rozszerzył swoją działalność o aktorstwo, wcielając się w główną rolę w popularnym serialu "Ucho Prezesa". Jest także autorem książek, felietonów i scenariuszy. Wielokrotnie pojawiał się w roli prowadzącego Mazurskiej Nocy Kabaretowej, a wraz z Marcinem Wójcikiem prowadził "Kabaretowy Klub Dwójki".

Przy drewnianej nieruchomości znajduje się również spory ogródek, a także jezioro z niewielkim pomostem. Wygląda na to, że okolica, w której znajduje się posiadłość Górskich, jest cicha, spokojna i sprzyjająca odpoczynkowi na łonie natury. Sam dom posiada duży balkon na piętrze i spore okna, z których rozpościera się widok na pobliskie okolice.

Tuż obok nieruchomości Górskich znajduje się ogródek. To właśnie tu satyryk spędza wolne chwile, walcząc z ostami oraz kretami.

