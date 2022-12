Tak nie dasz się nabrać w sklepie. Poszukaj tej informacji na opakowaniu

Tak producenci próbują nas nabrać. Nie daj się oszukać

Niektóre produkty mogą sprawiać wrażenie, że są naprawdę korzystne. Częstą propozycją, którą wybieramy są wielopaki - kilkanaście rolek papieru toaletowego za nieco wyższą, ale, jak nam się wydaje, opłacalną cenę. W praktyce okazuje się jednak, że chociaż rolek jest dużo, to mimo to podejrzanie szybko się kończą. Wszystko dlatego, że papier jest na nie dość luźno nawinięty i w rzeczywistości nie ma go znacznie więcej niż w standardowym opakowaniu ośmiu czy dziesięciu rolek.