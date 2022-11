Trzymaj zużytą rolkę po papierze przy odkurzaczu. Tak ułatwisz sobie życie

Wystarczy rolka. Odkurzacz zadziała z nową mocą

Ciasne kąty, framugi, podłoga pod kanapą - uciążliwych zakątków do sprzątania z pewnością i w naszym mieszkaniu jest całkiem sporo. W tym przypadku nie ratują nas, tak do końca, nawet dodatkowe końcówki, które zwykle są dołączone do naszego odkurzacza - plastikowe elementy nie dopasowują się do każdej przestrzeni. Tu z pomocą przychodzi najzwyczajniejsza w świecie zużyta rolka po papierze toaletowym. Załóż ją na rurę i zacznij działać!