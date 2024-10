Tak ogrzejesz szklarnię bez kosztów. Sąsiedzi będą zazdrościć

Stabilna temperatura w szklarni jest kluczowa dla zdrowego wzrostu roślin. Wiele osób decyduje się na zakup specjalistycznego sprzętu, jak pompy ciepła, montaż ogrzewania centralnego, ogrzewanie gorącym powietrzem, elektryczne i gazowe. Jest jednak prosty i tani sposób na to, by uratować rośliny przed pierwszym chłodem.

Chroniąc swoje rośliny przed niespodziewanymi przymrozkami, nie musisz wydawać fortuny na specjalistyczne urządzenia grzewcze. Wystarczy kilka podstawowych przedmiotów, które z łatwością znajdziesz w domu lub w sklepie. Najlepszym wyborem będą wkłady do zniczy, które palą się znacznie dłużej niż zwykłe świeczki. To idealny moment, by się zaopatrzyć - przed Świętem Wszystkich Świętych wkłady do zniczy są dostępne praktycznie wszędzie.