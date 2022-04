Tak oświadczył się strażak z Kijowa. Zdjęcia wzruszają do łez

Strażak z Kijowa oświadczył się dziewczynie. "Wojna wojną. A miłość miłością"

Podobne historie opisał także polski reportażysta i autor książek, Witold Szabłowski. "Wojna wojną. A miłość miłością" - napisał na swoim facebookowym profilu. To komentarz do sytuacji z oblężonego Mariupola, w którym ślub wzięło pięciu bojowników pułku Azow. Jak podkreślił reporter - "to pułk, który zapowiada, że będą się bić do końca. Cyborgi, zaprawione w boju". "Mam nadzieję, że zachowają się jakieś zdjęcia z tej ceremonii i kiedyś, po wojnie, je zobaczymy" - skomentował.