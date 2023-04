Tak pokazał się na rozprawie. Wszyscy patrzyli na dół jego koszuli

Okazuje się jednak, że nie jest to modowa wpadka. Koszula została zaprojektowana przez dom mody Dior. Model, który założył książę Harry, pochodził z kolekcji "Bee Shirt" i kosztuje ponad 4 tys. zł. "Plamka" to wyszyta pozłacaną nicią pszczoła, która jest symbolem domu mody Dior. Wymyślił go sam założyciel, który stwierdził, że przedstawienie akurat tego owada ma odnosić się do pracowitości. Christian Dior samą markę porównywał do "bzyczącego ula kreatywności".