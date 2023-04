Tak poszła do komunii. "To już przesada"

Czy to normalne, aby kilkuletnia dziewczynka do pierwszej komunii udała się w makijażu? Wielu internautów twierdzi, że oczywistą odpowiedzią jest ta przecząca. Wieść o umalowanej do komunii ośmiolatce szybko rozniosła się po sieci, wzbudzając mieszane uczucia. Ludzie mówią wprost - coś takiego w ogóle nie powinno mieć miejsca.